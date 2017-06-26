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У «Торпедо-БелАЗ» появился новый клубный автобус
27.06.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
У «Торпедо-БелАЗ» появился новый автобус. Теперь команда будет использовать МАЗ 251. Как сообщает корреспондент Tribuna.com – модель 2017 года выпуска.
Транспорт уже выкрашен в клубные черно-белые цвета. На бортах автобуса логотип «Торпедо» и надпись «Torpedo-Belaz», Football Club Zhodino.
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У «Торпедо-БелАЗ» появился новый автобус.
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