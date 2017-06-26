У «Торпедо-БелАЗ» появился новый клубный автобус

У «Торпедо-БелАЗ» появился новый автобус. Теперь команда будет использовать МАЗ 251. Как сообщает корреспондент Tribuna.com – модель 2017 года выпуска.

Транспорт уже выкрашен в клубные черно-белые цвета. На бортах автобуса логотип «Торпедо» и надпись «Torpedo-Belaz», Football Club Zhodino.



