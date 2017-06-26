ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У «Торпедо-БелАЗ» появился новый клубный автобус

27.06.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

У «Торпедо-БелАЗ» появился новый автобус.  Теперь команда будет использовать МАЗ 251. Как сообщает корреспондент Tribuna.com – модель 2017 года выпуска.

Транспорт уже выкрашен в клубные черно-белые цвета. На бортах автобуса логотип «Торпедо» и надпись «Torpedo-Belaz», Football Club Zhodino.

У «Торпедо-БелАЗ» появился новый клубный автобус

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У «Торпедо-БелАЗ» появился новый автобус.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Премудров может вернуться в брестское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика