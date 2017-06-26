|
Уимблдон. Квалификация. Соболенко вышла во второй круг, Говорцова выбыла
27.06.2017 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь) – На-Ле Хан (Корея) – 4:6, 6:2, 6:4
Ольга Говорцова (Беларусь) – Елизавета Куличкова (Россия) – 3:6, 5:7
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Одиночный разряд Квалификация Первый круг...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии