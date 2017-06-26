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Белоруска Соболенко вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
27.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сумела преодолеть барьер первого раунда квалификации Уимблдонского турнира.
Соболенко (135-я строчка рейтинга WTA) во вторник обыграла кореянку На-Ле Хан (205 WTA) – 4:6, 6:2, 6:4.
Еще одна белорусская теннисистка – Ольга Говорцова (139 WTA) выбыла из участия в турнире на старте квалификации: она проиграла россиянке Елизавете Куличковой (146 WTA) – 6:3, 7:5.
Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 3 по 16 июля. В них гарантированно выступят две белоруски – освобожденные от квалификации Виктория Азаренко и Александра Саснович.
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Ольга Говорцова выбыла из участия в турнире на старте квалификации: она проиграла россиянке Елизавете Куличковой.
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