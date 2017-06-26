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Белоруска Соболенко вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

27.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сумела преодолеть барьер первого раунда квалификации Уимблдонского турнира.

Соболенко (135-я строчка рейтинга WTA) во вторник обыграла кореянку На-Ле Хан (205 WTA) – 4:6, 6:2, 6:4.

Еще одна белорусская теннисистка – Ольга Говорцова (139 WTA) выбыла из участия в турнире на старте квалификации: она проиграла россиянке Елизавете Куличковой (146 WTA) – 6:3, 7:5.

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 3 по 16 июля. В них гарантированно выступят две белоруски – освобожденные от квалификации Виктория Азаренко и Александра Саснович.

 
Теги: Минск
 
 
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Ольга Говорцова выбыла из участия в турнире на старте квалификации: она проиграла россиянке Елизавете Куличковой.

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Уимблдон. Квалификация. Соболенко вышла во второй круг, Говорцова выбыла
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