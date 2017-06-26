Виктор Камоцкий: «Долидович? Зачем заявлять о сборе народных денег для участия в Олимпиаде? За какие ты тогда средства всю карьеру тренировался и соревновался?»

Бывший главный тренер национальной сборной по лыжным гонкам Виктор Камоцкий в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Григорием Трофименковым высказал свою точку зрения о случившемся конфликте с Сергеем Долидовичем.

– Кому запланировали столь высокий результат?

– Например, Тихоновой, Сероносовой, Семенову. Полагаю, вполне реально. Восемь лет назад и в Долидовича не верили. В 2009 году выступал президент НОКа и сказал: «Эра Долидовича закончилась. Наберите молодых и с ними работайте». А я настоял, что Сергея надо сохранить, и заверил: он будет сильнейшим на Олимпийских играх в Сочи. Чуть раньше, в 2011-м, Долидович и на чемпионате мира стал четвертым — его лучшее выступление.

Собственно, и Семенов мог бы финишировать в десятке в Сочи, если бы выполнил все мои установки и не совершил две грубейшие тактические ошибки. Тогда Миша напрасно взял на себя роль лидера и повел за пять километров до финиша группу, плюс не переобул лыжи.

Кстати, а вы задавали себе вопрос: что будет бежать в Корее Долидович?

– Марафон и дуатлон.

– 50 километров его нелюбимым классическим стилем? Не думаю, что это та дистанция, на которой он может себя проявить. Взгляните на лицензионные требования к Олимпиаде. Прямо сейчас Сергей находится в рейтинге в районе 600-700 мест. Он попросту не выполнит квалификацию. Четыре года назад за него ручался тренер, обещая, что Долидович попадет в десятку. Нынче такого нет.

– Сергей уверен в элементарном выполнении условий отбора.

– На заборах тоже разное пишут. Весь спорт окутан ложью. У меня ощущение, что многие спортсмены попросту сошли с ума. В 2011 году за 4-е место на «мире» Долидовичу стали платить стипендию, которая равняется далеко не ста долларам, как он утверждает. Зачем обманывать? Зачем заявлять о сборе народных денег для участия в Олимпиаде? За какие ты тогда средства всю карьеру тренировался и соревновался? Разве не за народные добивался результата? Имел бы спонсоров — совсем другой разговор, – сказал Камоцкий.

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