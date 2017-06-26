|
Владислав Татур: «Бразильский бомбардир «Гомеля» Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо»
27.06.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Владислав Татур поделился инсайдерской информацией об одном трансфере в высшей лиге.
«По моей информации, лучший бомбардир «Гомеля» в текущем сезоне бразилец Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо», – написал Татур в твиттере.
Ранее, корреспондент «Беларусь 5» Евгений Табула
В сезоне-2017 Нивалдо забил пять голов в 13 матчах. Подробную статистику игрока смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский комментатор Владислав Татур поделился инсайдерской информацией об одном трансфере в высшей лиге.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии