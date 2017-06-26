Владислав Татур: «Бразильский бомбардир «Гомеля» Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо»

Белорусский комментатор Владислав Татур поделился инсайдерской информацией об одном трансфере в высшей лиге.

«По моей информации, лучший бомбардир «Гомеля» в текущем сезоне бразилец Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо», – написал Татур в твиттере.

Ранее, корреспондент «Беларусь 5» Евгений Табула сообщил , что Нивалдо имеет предложения из других клубов. У футболиста есть договоренность с руководством «Гомеля», что в случае конкретного интереса его отпустят бесплатно.

В сезоне-2017 Нивалдо забил пять голов в 13 матчах. Подробную статистику игрока смотрите здесь