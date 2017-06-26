|
Возняцки снялась обнаженной для обложки ESPN Body Issue
27.06.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шестая ракетка мира Каролин Возняцки стала героиней ежегодного Body Issue – специального выпуска журнала ESPN, посвященного телу спортсменов как эстетическому объекту, который выйдет на следующей неделе.
Напомним, в прошлом году для Body Issue снялась Паула Ормачеа, в позапрошлом – Стэн Вавринка, до этого – Винус Уильямс и Томаш Бердых, Агнешка Радванска и Джон Изнер. Еще раньше для журнала снимались Даниэла Гантухова, Вера Звонарева, Серена Уильямс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестая ракетка мира Каролин Возняцки стала героиней ежегодного Body Issue – специального выпуска журнала ESPN, посвященного телу спортсменов как эстетическому объекту,...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии