ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возняцки снялась обнаженной для обложки ESPN Body Issue

27.06.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Шестая ракетка мира Каролин Возняцки стала героиней ежегодного Body Issue – специального выпуска журнала ESPN, посвященного телу спортсменов как эстетическому объекту, который выйдет на следующей неделе.

Напомним, в прошлом году для Body Issue снялась Паула Ормачеа, в позапрошлом – Стэн Вавринка, до этого – Винус Уильямс и Томаш Бердых, Агнешка Радванска и Джон Изнер. Еще раньше для журнала снимались Даниэла Гантухова, Вера Звонарева, Серена Уильямс.

Возняцки снялась обнаженной для обложки ESPN Body Issue

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестая ракетка мира Каролин Возняцки стала героиней ежегодного Body Issue – специального выпуска журнала ESPN, посвященного телу спортсменов как эстетическому объекту,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Татур: «Бразильский бомбардир «Гомеля» Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика