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Крэйг Вудкрофт: «Уважаю решение руководства минского «Динамо», но логики в нем не улавливаю»

27.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым отметил, что не понимает логику руководства «зубров», которое решило устроить в команде перестройку.

– Логику динамовского руководства понимаете?

– Честно? Я уважаю их решение, но логики в нем не улавливаю. Если оценить, чего мы достигли, как выступали, как хоккеисты росли индивидуально и коллективно, можно прийти к выводу, что многие из них сделали за минувший сезон огромный шаг вперед.

И это результат уверенности в своих силах, которую парни приобрели, а также ежедневной работы на льду и за его пределами, понимания, как нужно тренироваться, что правильно, а что нет… Это требовало времени и энергии. А теперь — ушло. Такое понять сложно. Возможно, я не обладаю всей информацией, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым отметил, что не понимает логику...

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