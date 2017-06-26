Крэйг Вудкрофт: «У нас с Бэйленом не было никакого конфликта»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым опроверг слухи о конфликте с Ником Бэйленом.

– Коснусь темы Ника Бэйлена. Многие утверждали, что на чемпионате мира его не было из-за конфликта, случившегося у вас с ним в «Динамо».

– Во-первых, у нас с Ником не было никакого конфликта. Во-вторых, в сборной я не принимал решений по составу. Понятия не имею, откуда берутся такие слухи, – сказал Вудкрофт.