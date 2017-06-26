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Крэйг Вудкрофт: «У нас с Бэйленом не было никакого конфликта»
27.06.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым опроверг слухи о конфликте с Ником Бэйленом.
– Коснусь темы Ника Бэйлена. Многие утверждали, что на чемпионате мира его не было из-за конфликта, случившегося у вас с ним в «Динамо».
– Во-первых, у нас с Ником не было никакого конфликта. Во-вторых, в сборной я не принимал решений по составу. Понятия не имею, откуда берутся такие слухи, – сказал Вудкрофт.
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым опроверг слухи о конфликте с Ником...
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