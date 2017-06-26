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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Алашкерт» обыграл «Санта-Колому» и другие матчи
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Сегодня стартовал новый сезон Лиги чемпионов. БАТЭ сыграет во втором квалификационном раунде с победителем пары «Алашкерт» – «Санта-Колома».
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
-
27 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Гол:
-
1:0 –
39 Ненадович.
Алашкерт –
Бегларян, Аракелян, Дагбашян, Минасян (Григорян, 54; Зелькович, 65), Стойкович, Дашян, Едигарян, Едигарян (Бадоян, 76), Восканян, Веранян, Ненадович.
Санта-Колома –
Касальс, Лима, Сантос, Капдевила, Рамос, Ногероль, Ребес (Ламперер, 67), Чус Соса (Меркаде, 75), Хуанфер (Родригес Сория, 60), Рамос, Кубас.
- Предупреждения:
-
Рамос
(22), Стойкович
(33), Касальс
(68), Едигарян
(74), Зелькович
(79), Лима
(90).
- Дата проведения
-
27 июня, 21.00, «Хибернианс»
Хибернианс –
Хогг, Аджиус, Соарес, Руй, Фейлла, Джексон Лима, Беццина, Кристенсен, Заанек, Жорже Перейра, Марсело Диас.
Инфонет –
Игонен, Кулинич, Володин, Авилов, Круглов, Дымов, Нестеров, Дмитриев, Нестеровский, Проса, Харин.
- Дата проведения
-
27 июня, 21.00, «Торсвеллур»
Викингур Гота –
Расмуссен, Ватнхамар, Хансен, Грегерсен, Беньяминсен, Якобсен, Якобсен, Джорджевич, Ватнхамар, Лаваль, Ангел.
Трепча-89 –
Manxholli, Broja, Mustafa, Idrizi, John, Islami, Lladrovci, Izmaku, Potoku, Hasani, Hajdari.
- Дата проведения
-
27 июня, 21.00, «Парк Холл»
Нью Сэйнтс –
Харрисон, Роулинсон, Сондерс, Спендер, Прайс, Чесьлевич, Раутледж, Эдвардс, Броббел, Маллен, Куигли.
Европа –
Хави Муньос, Мерино, Тоскано, Мойя, Кике Гомес, Рольдан, Уокер, Яхая, Тони, Бельфорти, Алекс Кильо.
Календарь Лиги чемпионов
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Сегодня стартовал новый сезон Лиги чемпионов.
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