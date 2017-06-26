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Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Алашкерт» обыграл «Санта-Колому» и другие матчи

27.06.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня стартовал новый сезон Лиги чемпионов. БАТЭ сыграет во втором квалификационном раунде с победителем пары «Алашкерт» – «Санта-Колома».

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

Первые матчи

Алашкерт Армения – Санта-Колома Андорра 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
27 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 39 Ненадович.
АлашкертБегларян, Аракелян, Дагбашян, Минасян (Григорян, 54; Зелькович, 65), Стойкович, Дашян, Едигарян, Едигарян (Бадоян, 76), Восканян, Веранян, Ненадович.
Санта-КоломаКасальс, Лима, Сантос, Капдевила, Рамос, Ногероль, Ребес (Ламперер, 67), Чус Соса (Меркаде, 75), Хуанфер (Родригес Сория, 60), Рамос, Кубас.
Предупреждения:
Рамос (22), Стойкович (33), Касальс (68), Едигарян (74), Зелькович (79), Лима (90).

 

Хибернианс Мальта – Инфонет Эстония
Дата проведения
27 июня, 21.00, «Хибернианс»
превью матча онлайн статистика
ХиберниансХогг, Аджиус, Соарес, Руй, Фейлла, Джексон Лима, Беццина, Кристенсен, Заанек, Жорже Перейра, Марсело Диас.
ИнфонетИгонен, Кулинич, Володин, Авилов, Круглов, Дымов, Нестеров, Дмитриев, Нестеровский, Проса, Харин.

 

Линфилд Северная Ирландия – Ла Фьорита Сан-Марино
Дата проведения
28 июня, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Викингур Гота Фарерские острова – Трепча-89 Косово
Дата проведения
27 июня, 21.00, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Викингур ГотаРасмуссен, Ватнхамар, Хансен, Грегерсен, Беньяминсен, Якобсен, Якобсен, Джорджевич, Ватнхамар, Лаваль, Ангел.
Трепча-89 – Manxholli, Broja, Mustafa, Idrizi, John, Islami, Lladrovci, Izmaku, Potoku, Hasani, Hajdari.

 

Нью Сэйнтс Уэльс – Европа Гибралтар
Дата проведения
27 июня, 21.00, «Парк Холл»
превью матча онлайн статистика
Нью СэйнтсХаррисон, Роулинсон, Сондерс, Спендер, Прайс, Чесьлевич, Раутледж, Эдвардс, Броббел, Маллен, Куигли.
ЕвропаХави Муньос, Мерино, Тоскано, Мойя, Кике Гомес, Рольдан, Уокер, Яхая, Тони, Бельфорти, Алекс Кильо.

Календарь Лиги чемпионов

 
 
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