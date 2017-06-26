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Родион Мискевич: «Факел» предлагал российское гражданство. Отказал. Играю за Беларусь, потому что это мой народ»
27.06.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.
«Когда учился на первом курсе, года три-четыре назад, «Факел» предложил российское гражданство и переход в их клуб. Гражданство менять не хочу, поэтому отказал им.
Играю за Беларусь, потому что это мой народ. Хочу тут выступать и добиваться результата. Не понимаю, как можно поменять гражданство и выступать за другую страну», – сказал Мискевич.
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Родион Мискевич: «Факел» предлагал российское гражданство. Отказал. Играю за Беларусь, потому что это мой народ»
Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.
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