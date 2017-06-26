ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родион Мискевич: «Факел» предлагал российское гражданство. Отказал. Играю за Беларусь, потому что это мой народ»

27.06.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.

«Когда учился на первом курсе, года три-четыре назад, «Факел» предложил российское гражданство и переход в их клуб. Гражданство менять не хочу, поэтому отказал им.

Играю за Беларусь, потому что это мой народ. Хочу тут выступать и добиваться результата. Не понимаю, как можно поменять гражданство и выступать за другую страну», – сказал Мискевич.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «У нас с Бэйленом не было никакого конфликта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика