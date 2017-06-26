Родион Мискевич: «Факел» предлагал российское гражданство. Отказал. Играю за Беларусь, потому что это мой народ»

Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.

«Когда учился на первом курсе, года три-четыре назад, «Факел» предложил российское гражданство и переход в их клуб. Гражданство менять не хочу, поэтому отказал им.

Играю за Беларусь, потому что это мой народ. Хочу тут выступать и добиваться результата. Не понимаю, как можно поменять гражданство и выступать за другую страну», – сказал Мискевич.