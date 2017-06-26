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Денис Шунто: «Крумкачы» стали более зрелыми и показывают более качественный футбол, чем в прошлом году»

27.06.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о проблемах команды.

«Команда стала более зрелой и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Но не хватает постоянно чего-то. Может быть и финансовой стабильности. Есть задержки по зарплате, премиальные не выплачиваются.

Свет в конце тоннеля виден, по крайней мере, я его вижу. Жаль, что уже слишком сильно отстали от команд, которые борются за 4-5 места», – сказал Шунто.

 
 
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о проблемах команды.

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