Денис Шунто: «Крумкачы» стали более зрелыми и показывают более качественный футбол, чем в прошлом году»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о проблемах команды.

«Команда стала более зрелой и показывает более качественный футбол, чем в прошлом году. Но не хватает постоянно чего-то. Может быть и финансовой стабильности. Есть задержки по зарплате, премиальные не выплачиваются.

Свет в конце тоннеля виден, по крайней мере, я его вижу. Жаль, что уже слишком сильно отстали от команд, которые борются за 4-5 места», – сказал Шунто.