﻿ Известного мотогонщика Макса Бьяджи выписали из больницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Известного мотогонщика Макса Бьяджи выписали из больницы

27.06.2017 23:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Двукратного чемпиона мира в классе Superbike итальянского мотогонщика Макса Бьяджи, пострадавшего в результате аварии, во вторник выписали из больницы, сообщило информационное агентство ANSA.

Известного мотогонщика Макса Бьяджи выписали из больницы
© REUTERS Fadi Al-Assaad
Мотогонщик Макс Бьяджи повредил позвоночник на тренировке в Латине

Авария произошла 9 июня на трассе в Латине во время тренировки. Мотогонщик был доставлен на вертолете в больницу с травмами груди и позвоночника, первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.

"Я счастлив. Еду домой. Буду ли снова соревноваться? Я не думал об этом. Может быть, да, может быть, нет – посмотрим. Важно поправиться", – сказал Бьяджи, которому в понедельник исполнилось 46 лет.

Бьяджи дважды выигрывал чемпионат мира в классе Superbike и четырежды в классе 250 сс. В 2002 году он стал вторым в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсмен получил ранения 9 июня во время тренировки – у него диагностировали травмы груди и позвоночника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Крумкачы» стали более зрелыми и показывают более качественный футбол, чем в прошлом году»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика