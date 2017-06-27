Известного мотогонщика Макса Бьяджи выписали из больницы

МИНСК, 27 июн – Sputnik. Двукратного чемпиона мира в классе Superbike итальянского мотогонщика Макса Бьяджи, пострадавшего в результате аварии, во вторник выписали из больницы, сообщило информационное агентство ANSA.



© REUTERS Fadi Al-Assaad Мотогонщик Макс Бьяджи повредил позвоночник на тренировке в Латине

Авария произошла 9 июня на трассе в Латине во время тренировки. Мотогонщик был доставлен на вертолете в больницу с травмами груди и позвоночника, первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.

"Я счастлив. Еду домой. Буду ли снова соревноваться? Я не думал об этом. Может быть, да, может быть, нет – посмотрим. Важно поправиться", – сказал Бьяджи, которому в понедельник исполнилось 46 лет.

Бьяджи дважды выигрывал чемпионат мира в классе Superbike и четырежды в классе 250 сс. В 2002 году он стал вторым в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.