Вячеслав Федоренков: «Изначальная установка «только белорусский тренер» в «Динамо» смягчена до «по крайней мере русскоязычный»

Корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился информацией, касающейся поиска нового главного тренера для столичного «Динамо», расставшегося с Крэйгом Вудкрофтом.

«По нашим сведениям, тематический «движ» в клубных верхах идет. И неслабый, просто не очень афишируемый. В частности, не далее как в понедельник вечером заседал наблюдательный совет клуба, который рассматривал кандидатов. Причем предметно: с некоторыми уже велись переговоры, с другими поддерживалась связь через «агентурную сеть». Правда, тогда ожидания объявления о назначении оказались обманутыми: по разным причинам к консенсусу не пришли.

Насколько известно, из списка можно вычеркивать Андрея Сидоренко, который, видимо, все-таки подпишет соглашение с российским «Дизелем» (Пенза, ВХЛ). А также экс-наставника хорватского «Медвешчака» Горди Дуайера, покинувшего «медведей» в январе сего года.

Присутствие второго в списке даже теоретически любопытно, учитывая продекларированную установку на отказ от услуг иностранцев. Тем более что он был не единственным североамериканцем в кандидатском лонг-листе. Впрочем, именно «не тот» паспорт как будто и стал одним из главных камней преткновения.

При сем, что также примечательно, по информации «ПБ» изначальная установка «только белорусский тренер» смягчена до «по крайней мере русскоязычный». Последнее естественно и резко расширяет ареал поиска на все страны бывшего Союза, и прежде всего на Россию. Есть сведения, что несколько недавно покинувших КХЛовские клубы наставников даже предлагали свои услуги, но с ходу запрашивали слишком серьезные гарантированные гонорары. Тогда как в Минске желают, чтобы большая часть вознаграждения выплачивалась по факту достигнутого клубом результата.

Стоит сказать, что либерализация условий поиска делает явной кандидатуру россиянина Василия Спиридонова», – сказал Федоренков.