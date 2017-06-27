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Сидоренко и Дуайер являлись кандидатами на пост главного тренера минского «Динамо»
28.06.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Андрей Сидоренко и Горди Дуайер являлись кандидатами на пост главного тренера минского «Динамо», сообщает журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков.
Сидоренко принял решение возглавить российский «Дизель» (Пенза, ВХЛ).
Дуайер в январе 2017 года покинул пост главного тренера «Медвешчака» из-за финансовых проблем клуба. Одной из главных причин, по которым специалист не подошел «Динамо», является канадское гражданство тренера.
На данный момент одной из кандидатур на вакантную должность является Василий Спиридонов, который ранее уже тренировал минское «Динамо».
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Андрей Сидоренко и Горди Дуайер являлись кандидатами на пост главного тренера минского «Динамо», сообщает журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков.
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