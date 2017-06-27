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Максим Сушко: «Разница между Беларусью и Канадой? Там каждый желающий может заниматься хоккеем, там нет нехватки льда»

28.06.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный на драфте-2017 «Филадельфией», рассказал об отличиях канадского и белорусского хоккея.

- Если верить Википедии, то городок Оуэн-Саунд населяют чуть более 20 тысяч человек. При этом арена вмещает без малого 3,5 тысячи человек. Как обстояли дела с посещаемостью?

– В этом городе 3 ледовых арены. В этом и разница между Беларусью и Канадой, там каждый желающий может заниматься хоккеем, там нет нехватки льда. Час аренды льда стоит всего 5 долларов – это главный показатель того, что Канада является сильнейшей хоккейной державой в мире.

Что касается посещаемости, то в этом году команда играла хорошо, поэтому во многих матчах арена была забита под завязку и билетов было просто не купить. Многие клубы-соперники из-за этого очень не любили играть в нашем городе, поскольку у нас очень шумные болельщики, которые гонят «Оуэн Саунд Аттак» вперед.

Билеты в регулярном чемпионате стоили около 20-25 канадских долларов, а в плей-офф – 35. Люди не задумываясь тратят эти деньги, поскольку в Оуэн-Саунд хоккей – главное развлечение. Городок маленький, поэтому хоккеистов узнают на улицах, в магазинах, желают удачи, спрашивают как дела. Все очень по-доброму относятся, – сказал Сушко.

 
 
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Белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный на драфте-2017 «Филадельфией», рассказал об отличиях канадского и белорусского хоккея.

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