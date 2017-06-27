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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова попал в пятую корзину перед жеребьевкой

28.06.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова попал в пятую корзину перед жеребьевкой нового сезона Лиги чемпионов.

Группы А и В

Корзина 1: Веспрем (Венгрия), Барселона (Испания)

Корзина 2: Виве (Польша), Вардар (Македония)

Корзина 3: Пари Сен-Жермен (Франция), Райн Левен (Германия)

Корзина 4: Загреб (Хорватия), Ольборг (Дания)

Корзина 5: БГК имени Мешкова (Брест), Висла (Польша)

Корзина 6: Целе (Словения),  Пик (Венгрия)

Корзина 7: Кристианстад (Швеция), Фленсбург (Германия)

Корзина 8: Нант (Франция), Киль (Германия).

Главным условием при распределении команд по «восьмеркам» А и В будет то, что клубы из Польши, Венгрии, Франции и Германии не должны сыграть в одной группе. Исключение – немецкий «Киль». Ему предстоит пересечься уже на групповом этапе с земляками либо из «Райн Левен», либо из «Фленсбурга».

Таким образом, БГК снова сыграет в одной группе с польским «Виве» (поскольку польские клубы должны играть в разных группах) и не сыграет с действующим носителем титула «Вардаром».

Жеребьевка состоится 30 июня в 22.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест
 
 
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БГК имени Мешкова попал в пятую корзину перед жеребьевкой нового сезона Лиги чемпионов.

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