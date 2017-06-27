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Виктор Камоцкий: «Долидович приезжал ко мне домой и предлагал «снять» Листопада с должности главного тренера»

28.06.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Виктор Камоцкий в интервью журналисту «Прессбола» Григорию Трофименкову поделился мнением о Сергее Долидовиче.

– Полагаете, кампания по сбору средств — чистый пиар?

– Абсолютно. Сергей ездит на дорогой машине, имеет две квартиры в Минске. Согласен, заработал. Но у него, скажите, нет денег? Какой же бедный и несчастный! Взял бы и сказал, мол, дорогие сограждане, я двадцать лет выступал за ваши деньги, чего-то добился, однако теперь у меня нет средств на подготовку. Я бы первый ему помог.

– Когда последний раз лично беседовали с Сергеем?

– В конце мая, еще до интервью «Прессболу», он приезжал ко мне домой и предлагал «снять» Листопада с должности главного тренера. Ведь стипендию с прошлого года за его 5-е место в Сочи-2014 с подачи самого Долидовича получил не я, а Иван Викторович. Предлагал ее вернуть мне в обмен на то, что я поддержу инициативу со смещением Листопада. Я просто выслушал его и промолчал. Не могу понять, как на ровном месте можно так поймать «звезду». Серега всегда перегибал палку, а сейчас откровенной ерундой занялся, – сказал Камоцкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Виктор Камоцкий в интервью журналисту «Прессбола» Григорию Трофименкову поделился мнением о Сергее Долидовиче.

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