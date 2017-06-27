Александр Котляров: «Для меня очевидно, что солигорский «Шахтер» станет чемпионом»

Полузащитник «Славии» Александ Котляров в интервью журналисту «Прессбола» Александру Добрияну назвал команды, которые покинут высшую лигу.

– Нынешний чемпионат чем-то отличается от предыдущих?

– Команды еще больше подравнялись, вышли на сопоставимый уровень. Стало больше непредсказуемых матчей. В таблице могут произойти всяческие перемещения. Выделю только «Шахтер». Отдаю ему предпочтение потому, что команду возглавил Олег Кубарев. Куда он ни приходит, везде завоевывает трофеи. Для меня очевидно, что Солигорск станет чемпионом.

– А каков твой прогноз по отношению к аутсайдерам? Многие уверены, что минусы «Ислочи» и «Нафтана» уже предопределили неудачников, которым придется расстаться с высшей лигой.

– Скорее всего, так и случится. Хотя впереди второй круг: а вдруг кто-нибудь попадет в такую же безденежную ситуацию, как «Нафтан», и свалится вниз? Лично мне жаль «Ислочь». Ведь хорошая команда. В каждом матче показывает зрелый футбол, но ей фатально не везет. Не заслуживает такого бедственного положения в подвале таблицы, – сказал Котляров.