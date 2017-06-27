ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Котляров: «Для меня очевидно, что солигорский «Шахтер» станет чемпионом»

28.06.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Славии» Александ Котляров в интервью журналисту «Прессбола» Александру Добрияну назвал команды, которые покинут высшую лигу.

– Нынешний чемпионат чем-то отличается от предыдущих?

– Команды еще больше подравнялись, вышли на сопоставимый уровень. Стало больше непредсказуемых матчей. В таблице могут произойти всяческие перемещения. Выделю только «Шахтер». Отдаю ему предпочтение потому, что команду возглавил Олег Кубарев. Куда он ни приходит, везде завоевывает трофеи. Для меня очевидно, что Солигорск станет чемпионом.

– А каков твой прогноз по отношению к аутсайдерам? Многие уверены, что минусы «Ислочи» и «Нафтана» уже предопределили неудачников, которым придется расстаться с высшей лигой.

– Скорее всего, так и случится. Хотя впереди второй круг: а вдруг кто-нибудь попадет в такую же безденежную ситуацию, как «Нафтан», и свалится вниз? Лично мне жаль «Ислочь». Ведь хорошая команда. В каждом матче показывает зрелый футбол, но ей фатально не везет. Не заслуживает такого бедственного положения в подвале таблицы, – сказал Котляров.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Славии» Александ Котляров в интервью журналисту «Прессбола» Александру Добрияну назвал команды, которые покинут высшую лигу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Камоцкий: «Долидович приезжал ко мне домой и предлагал «снять» Листопада с должности главного тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика