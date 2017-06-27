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Крэйг Вудкрофт: «Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни»
28.06.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал о белорусском менталитете.
– Понимаете белорусский менталитет?
– Да.
– Чем он отличается от североамериканского?
– Ха, интересный вопрос... Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей.
Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением.
Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.
– Можете представить себе возвращение в KXЛ в будущем?
– Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твердое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь, – сказал Вудкрофт.
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал о белорусском менталитете.
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