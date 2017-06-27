Крэйг Вудкрофт: «Мне кажется, что белорусы постигли смысл жизни»

Экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву порассуждал о белорусском менталитете.

– Понимаете белорусский менталитет?

– Да.

– Чем он отличается от североамериканского?

– Ха, интересный вопрос... Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь — но в то же время и наслаждаться ей.

Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту — миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением.

Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.

– Можете представить себе возвращение в KXЛ в будущем?

– Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твердое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь, – сказал Вудкрофт.