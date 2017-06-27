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Кубок конфедераций. 1/2 финала. Португалия против Чили
28.06.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили, а Германия – с Мексикой.
Кубок конфедераций
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили, а Германия – с Мексикой.
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