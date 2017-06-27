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Кубок конфедераций. 1/2 финала. Португалия против Чили

28.06.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили, а Германия – с Мексикой.

Кубок конфедераций

1/2 финала

Португалия – Чили
Дата проведения
28 июня, 21.00, «Казань-Арена»
Онлайн матча
Германия – Мексика
Дата проведения
29 июня, 21.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика КК

 
 
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В полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили, а Германия – с Мексикой.

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