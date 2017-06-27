ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Сушко: «Брест»? Неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15»

28.06.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный на драфте-2017 «Филадельфией», в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о команде из родного города.

– На матчи «Бреста» в детстве ходил?

– И на основную команду, и на фарм-клуб. Парни из «фарма» вообще были идеалами. Когда тебе пять-шесть лет и ты еще неуверенно катаешься, то даже уровень высшей лиги впечатляет. Старался не пропускать игры, подмечал для себя разные нюансы.

А потом в «Брест-2» и вовсе попало много ребят 92-го года, с которыми в свое время хорошо сдружились, хоть я и 99-го. Даже не знаю, как так получилось. Всегда отправлялись в поездки двумя возрастами, и они очень по-доброму ко мне относились, брали к себе в конец автобуса. Многие, кстати, сейчас выступают в экстралиге.

– Не больно смотреть на происходящее с родным клубом?

– Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15. Обидно. Но у меня, честно говоря, в последние годы почти не было возможности ходить на хоккей в Бресте, – сказал Сушко.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный на драфте-2017 «Филадельфией», в интервью журналисту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о команде из родного города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок конфедераций. 1/2 финала. Португалия против Чили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика