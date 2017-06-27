Премудров вернулся в брестское «Динамо»

Белорусский полузащитник Кирилл Премудров подписал двухлетний контракт с брестским «Динамо».

В 2010 году Премудров начал профессиональную карьеру в составе брестского «Динамо» и за пять лет провел 122 матча, в которых забил 18 голов и отдал 9 передач.

Летом 2015 года Премудров перешел в минское «Динамо», где в 59 матчах забил 6 голов и отдал 4 передачи.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 матчей в высшей лиге.



