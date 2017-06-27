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Премудров вернулся в брестское «Динамо»
28.06.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Кирилл Премудров подписал двухлетний контракт с брестским «Динамо».
В 2010 году Премудров начал профессиональную карьеру в составе брестского «Динамо» и за пять лет провел 122 матча, в которых забил 18 голов и отдал 9 передач.
Летом 2015 года Премудров перешел в минское «Динамо», где в 59 матчах забил 6 голов и отдал 4 передачи.
В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 матчей в высшей лиге.
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Белорусский полузащитник Кирилл Премудров подписал двухлетний контракт с брестским «Динамо».
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