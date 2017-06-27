ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премудров вернулся в брестское «Динамо»

28.06.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник Кирилл Премудров подписал двухлетний контракт с брестским «Динамо».

В 2010 году Премудров начал профессиональную карьеру в составе брестского «Динамо» и за пять лет провел 122 матча, в которых забил 18 голов и отдал 9 передач.

Летом 2015 года Премудров перешел в минское «Динамо», где в 59 матчах забил 6 голов и отдал 4 передачи.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 матчей в высшей лиге.

Премудров вернулся в брестское «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Кирилл Премудров подписал двухлетний контракт с брестским «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-директор «Манчестер Сити»: «Лучшее, что может произойти с футболом в Англии, – в АПЛ закончатся деньги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика