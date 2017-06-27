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Bild: Обамеянг в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» будет получать 30 млн евро в год
28.06.2017 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в Китай.
28-летний форвард сборной Габона в случае перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» будет получать 30 миллионов евро в год.
Китайский клуб пока не сделал официального предложения о трансфере Обамеянга, но это может случиться в ближайшие дни.
«Боруссия» отпустит футболиста за 70-80 миллионов евро.
Обамеянг выступал в Германии с 2013 года. В 189 матчах за «Боруссию» он забил 120 голов и отдал 33 результативных паса.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в Китай.
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