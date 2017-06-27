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Депутат Верховной рады: «Даже если Украина выйдет на ЧМ-2018, мы должны отказаться от участия в турнире»

28.06.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Верховной рады Украины Александр Марченко призвал сборную страны к бойкоту ЧМ-2018 в России.

«На сегодня уже ряд демократических стран рассматривает вариант с бойкотом чемпионата мира в России.

Даже если Украина выйдет из свой квалификационной группы и получит возможность выступить в финальной части турнира, то мы все равно должны отказаться от участия в этих соревнованиях», – сказал Марченко.

 
 
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Депутат Верховной рады Украины Александр Марченко призвал сборную страны к бойкоту ЧМ-2018 в России.

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