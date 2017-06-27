Сергей Гуренко: «Возможно, Рассадкин еще сыграет. У нас сейчас и кубковые матчи, и чемпионат. Может, одумается»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко назвал задачу клуба в Лиге Европы.

– Мы для себя поставили задачу, и она была еще в начале года – выйти в групповой раунд Лиги Европы

- В заявке на Лигу Европы попал Рассадкин, возвращение которого в основу «Динамо» при любом тренере называлось невозможным. Как это вышло?

– Возможно, он еще и сыграет. У нас сейчас и кубковые матчи, и чемпионат. Посмотрим, может, одумается.

- Вы говорили, что это позиция руководства клуба. Она изменилась?

– Ну почему? Здесь все зависит от меня. Если я скажу, что он мне нужен, я на него рассчитываю, он готов… Но главное, чтобы он был готов. Ведь Глеб играет периодически за дубль – то есть мы даем ему игровую практику и, следовательно, рассчитываем на него. Но ему надо более серьезно относиться к делу. Детский возраст закончился, и пора думать, как дальше жить, – сказал Гуренко.

Напомним, минское «Динамо» в первом квалификационном раунде сыграет с «Рунавиком». Первая игра состоится 29 июня.