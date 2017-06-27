Сергей Гуренко: «Поставили задачу в начале года – выйти в групповой раунд Лиги Европы»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил о важности Лиги Европы.

– Мы для себя поставили задачу, и она была еще в начале года – выйти в групповой раунд Лиги Европы.

- БАТЭ не скрывает, что финансовое состояние клуба во многом зависит от Лиги чемпионов. Зависит ли «Динамо» от финансов, которые можно заработать в Лиге Европы?

– Конечно, все клубы хотят зарабатывать. Например, для того чтобы привозить качественных легионеров. Или развивать структуру клуба. С этим все согласятся. Мы тоже рассчитываем как можно дальше пройти в еврокубках. А там уже будем смотреть. В БАТЭ правильно считают.

- Составы минского «Динамо», которые проходили в группу Лиги Европы с Владимиром Журавелем и Вуком Рашовичем, были сильнее нынешнего. Согласитесь?

– Я тогда не работал, поэтому мне трудно сравнивать. Я доволен сегодня своими футболистами, доволен их отношением. Не сказал бы, что тот состав сильнее. У нас сейчас хорошая, сильная команда. Последние игры это показывают. Так что, скорее всего, не соглашусь.

- Многие отмечают, что БАТЭ в этом сезоне не так силен, как прежде. Вам не кажется, что еврокубки могут отвлечь вас от главного – от возможности отнять у БАТЭ чемпионство?

– Сейчас такого графика нет. По этому вопросу будем смотреть после июля, когда будет понятно, куда мы движемся и какие наши перспективы в еврокубках. На сегодняшний день, если играть только в чемпионате, имеющаяся обойма меня вполне устраивает.

Да, можно усилиться. И хотелось бы усилиться, а не просто поменять одного игрока на другого. Другой момент, что мы сейчас можем привести игрока, но его нужно будет месяц-полтора подводить, затем пойдет время на адаптацию. И пока мы приведем его в чувства, уже надо будет в отпуск ехать отдыхать. Поэтому этому фактору мы тоже уделяем большое внимание.

Если же мы попадем в группу, параллельно бороться за чемпионство тяжеловато будет, потому что на игроков ляжет большая нагрузка. В этом случае четыре-пять новобранцев не помешали бы.

- Менеджер «Шахтера» Дмитрий Хохлов считает, что в Беларуси неудачно выставлены сроки летнего трансферного окна, и у клубов, участвующих в еврокубках, нет возможности усилиться перед стартом на международной арене. Для «Динамо» эта проблема актуальна?

– А зачем усиливаться перед первой игрой еврокубков? Лучше чуть позже, когда ты будешь видеть ситуацию по третьему раунду. Зачем нам усиливаться сейчас? Тем более, мы сможем взять только одного футболиста.

- Вы ведь говорили, что новобранцы могут долго вливаться в коллектив.

– Вливаться да, – сказал Гуренко.