БАТЭ сделал официальный запрос «Неману» по трансферу Савицкого

БАТЭ обратился в «Неман» с официальным предложением по трансферу Павла Савицкого.

Однако сумма за переход игрока, изначально предложенная борисовчанами, не устроила гродненцев. Возможно, переговоры между клубами продолжатся.

Ранее появилась информация , что «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро.

В сезоне-2017 Савицкий является лучшим бомбардиром высшей лиги. Подробную статистику смотрите здесь.

Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»