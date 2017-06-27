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БАТЭ сделал официальный запрос «Неману» по трансферу Савицкого
28.06.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ обратился в «Неман» с официальным предложением по трансферу Павла Савицкого.
Однако сумма за переход игрока, изначально предложенная борисовчанами, не устроила гродненцев. Возможно, переговоры между клубами продолжатся.
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БАТЭ обратился в «Неман» с официальным предложением по трансферу Павла Савицкого.
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