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БАТЭ сделал официальный запрос «Неману» по трансферу Савицкого

28.06.2017 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ обратился в «Неман» с официальным предложением по трансферу Павла Савицкого.

Однако сумма за переход игрока, изначально предложенная борисовчанами, не устроила гродненцев. Возможно, переговоры между клубами продолжатся.

Ранее появилась информация, что «Валенсия» может купить Савицкого за 500 тысяч евро.

В сезоне-2017 Савицкий является лучшим бомбардиром высшей лиги. Подробную статистику смотрите здесь.

Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»

 
 
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БАТЭ обратился в «Неман» с официальным предложением по трансферу Павла Савицкого.

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