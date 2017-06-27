Минское «Динамо» поднялось на 27-е место среди лучших клубов Европы.

В прошлом году «зубры» располагались на 52-й строчке.

В топ-10 входит четыре клуба КХЛ, три — чемпионата Швеции, два — из швейцарской лиги и один — из финской.

1. СКА — 65,38 балла.

2. «Металлург» — 56,47.

3. ЦСКА — 55,18.

4. «ХВ-71» — 54,19.

5. «Берн» — 53,69.

6. «Таппара» — 51,35.

7. «Фрелунда» — 49,87.

8. «Брюнэс» — 48,35.

9. «Локомотив» — 47,90.

10. «Цуг» — 47,65.

Минское «Динамо» с рейтингом 40,23 расположилось между чешским «Градец Кралове» и шведским «Мальме».

Помимо столичных динамовцев, в топ-250 попали «Неман», «Юность», «Гомель», «Шахтер», «Динамо-Молодечно» и «Лида».

125. «Неман» — 13,73.

129. «Юность» — 13,65.

179. «Гомель» — 10,02.

186. «Шахтер» — 9,54.

224. «Динамо-Молодечно» — 7,73.

239. «Лида» — 7,31.