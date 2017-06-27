|
Сергей Концевой станет игроком «Гомеля»
28.06.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Сергей Концевой станет игроком «Гомеля».
Контракт будет подписан в ближайшие дни.
Последним клубом защитника был «Нефтчи» из Ферганы. На счету Концевого 8 матчей в чемпионате Узбекистана. Подробную статистику смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Сергей Концевой станет игроком «Гомеля».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии