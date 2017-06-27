КХЛ. Скривенс перейдет в «Салават Юлаев»

Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс перейдет в «Салават Юлаев».

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Ранее генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что в течение нескольких недель будет объявлено о подписании контракта с новым голкипером-легионером.

В сезоне-2016/17 вратарь провел 55 матчей регулярного чемпионата, пропустил 2,28 шайбы в среднем за матч и отразил 91,8% бросков. В 5 матчах плей-офф Скривенс попустил 3,55 шайбы в среднем за матч и отразил 89,6% бросков.