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Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»

28.06.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал переход полузащитника Кирилла Премудрова в состав брестских одноклубников.

- Почему продали Премудрова? Не видели его в составе, в том числе, на еврокубки?

– Я считаю, что он хороший футболист. А хороший футболист сидеть на лавке не должен. Кирилл котировался у нас как игрок основного состава, у него хорошая зарплата. Но я видел, что у него что-то не получается по той системе, по которой действуем мы.

Но он хороший старательный игрок, поэтому приняли решение, чтобы он уехал в Брест. Держать такого игрока на скамейке я смысла не вижу, – сказал Гуренко.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал переход полузащитника Кирилла Премудрова в состав брестских одноклубников.

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