Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал переход полузащитника Кирилла Премудрова в состав брестских одноклубников.

- Почему продали Премудрова? Не видели его в составе, в том числе, на еврокубки?

– Я считаю, что он хороший футболист. А хороший футболист сидеть на лавке не должен. Кирилл котировался у нас как игрок основного состава, у него хорошая зарплата. Но я видел, что у него что-то не получается по той системе, по которой действуем мы.

Но он хороший старательный игрок, поэтому приняли решение, чтобы он уехал в Брест. Держать такого игрока на скамейке я смысла не вижу, – сказал Гуренко.