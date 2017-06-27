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Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»
28.06.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал переход полузащитника Кирилла Премудрова в состав брестских одноклубников.
- Почему продали Премудрова? Не видели его в составе, в том числе, на еврокубки?
– Я считаю, что он хороший футболист. А хороший футболист сидеть на лавке не должен. Кирилл котировался у нас как игрок основного состава, у него хорошая зарплата. Но я видел, что у него что-то не получается по той системе, по которой действуем мы.
Но он хороший старательный игрок, поэтому приняли решение, чтобы он уехал в Брест. Держать такого игрока на скамейке я смысла не вижу, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал переход полузащитника Кирилла Премудрова в состав брестских одноклубников.
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