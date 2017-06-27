ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комаровский, вероятнее всего, вновь подпишет контракт с «Ислочью»

28.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Дмитрий Комаровский поддерживает форму с «Ислочью».

Велика вероятность, что форвард со второго круга чемпионата Беларуси официально станет игроком «волков».

В прошлом сезоне Комаровский уже выступал за «Ислочь», сыграв 11 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Последним клубом футболиста был «Нефтчи» из Ферганы.

Главный тренер «Нефтчи»: «Уход Комаровского, Луцевича и Концевого? Их уровень не соответствует статусу легионеров»

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Дмитрий Комаровский поддерживает форму с «Ислочью».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Концевой станет игроком «Гомеля»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика