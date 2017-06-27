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Комаровский, вероятнее всего, вновь подпишет контракт с «Ислочью»
28.06.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Дмитрий Комаровский поддерживает форму с «Ислочью».
Велика вероятность, что форвард со второго круга чемпионата Беларуси официально станет игроком «волков».
В прошлом сезоне Комаровский уже выступал за «Ислочь», сыграв 11 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Последним клубом футболиста был «Нефтчи» из Ферганы.
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Нападающий Дмитрий Комаровский поддерживает форму с «Ислочью».
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