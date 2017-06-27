КХЛ. Воробей перешел в «Слован»

Как стало известно «ПБ», белорусский защитник Павел Воробей заключил контракт с братиславским «Слованом».

Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. И, несмотря на амплуа, был одним из лучших бомбардиров среди партнеров: 21 (7+14) очко в 23 матчах. После декабрьского молодежного чемпионата мира Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». В фарм-клубе «зубров» 19-летний хоккеист сыграл еще в 18 поединках, отметившись двумя результативными передачами.

Минское «Динамо» также вело переговоры с хоккеистом, правда, стороны так и не нашли точек соприкосновения.