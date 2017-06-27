Заговора не было: Россия законно получила ЧМ-2018 по футболу

МИНСК, 28 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. Затянувшийся спор о присуждении России и Катару права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов принял новый оборот — опубликован доклад американского юриста Майкла Гарсия, который руководил следственной группой комитета по этике ФИФА.

В течение одного года следственная группа расследовала нарушения этического кодекса федерации и искала возможные доказательства давления при анонимном голосовании 2 декабря 2010 года по выбору стран — хозяек мировых первенств.

Итоги расследования впервые были озвучены еще в 2014 году — тогда эксперты не смогли подтвердить, что Россия пыталась повлиять на результаты голосования. Выводы доклада проанализировал и опубликовал немецкий судья Ханс-Йоахим Экерт, бывший коллега Гарсия в ФИФА. Они противоречили позиции Гарсия: в выводах говорилось, что фактов коррупции не удалось обнаружить.

На следующий день после того, как Экерт опубликовал 42 страницы выводов на основе данного отчета, независимый следователь ФИФА Майкл Гарсия подал в отставку в знак протеста. По его мнению, федерация футбола некорректно использовала подготовленный им доклад.

В обнародованном докладе Гарсия подробно описывает, как некоторые члены исполкома отказывались помогать расследованию. Независимый следователь оправдывается — ему якобы не хватило полномочий, чтобы найти доказательства фактов коррупции. Однако в докладе зафиксирована четкая позиция его авторов: "Нет никаких доказательств сговора России с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА".

"Внезапная" публикация

Почему полный текст доклада оставался засекреченным на протяжении двух лет, неизвестно, однако причины его публикации во вторник вполне очевидны: днем ранее немецкое издание Bild заявило, что имеет в распоряжении полную версию доклада и опубликовало выдержки из этого документа.

Поскольку текст доклада незаконно попал в немецкую газету, новые председатели следственной и судебной палат комитета по этике ФИФА запросили немедленную публикацию полного отчета, чтобы избежать распространения любой вводящей в заблуждение информации.

Ранее, несмотря на неоднократные призывы президента ФИФА Джанни Инфантино, бывшие председатели комитета по этике Корнел Борбели и Ханс-Йоахим Экерт не соглашались на публикацию.

Обошлось без сенсаций

Как оказалось, в целом содержание документа отражено в выводах Экерта, опубликованных в ноябре 2014 года, — на 430 страницах полной версии доклада о расследовании нет сенсаций.



© AFP/ Ruslan SHAMUKOV ФИФА прокомментировала призывы лишить Россию ЧМ-2018

В тексте отмечается, что в ходе расследования удалось собрать больше материалов, доказывающих нарушения со стороны катарских функционеров — серьезных нарушений со стороны российских властей выявлено не было.

Как указано в докладе, члены оргкомитета действительно получили подарки, но они имели символическую ценность. Речь идет о билетах на балет и пригласительных в Кремль. Оргкомитет России также взял на себя расходы на поездки и проживание для членов исполкома ФИФА, но и это авторы отчета посчитали приемлемым в соответствии с действующими правилами.

В полной версии доклада также отмечается, что российский оргкомитет лишь частично выполнил требование заранее сообщать о контактах с членами исполкома ФИФА, тем не менее, нет доказательств того, что Россия пыталась повлиять на членов исполкома во время этих встреч. Россия предоставила следователям все необходимые документы, касающихся этих контактов.