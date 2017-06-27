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Рябинин покинул пост главного редактора «Спортивной панорамы»
28.06.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Виктор Рябинин покинул пост главного редактора «Спортивной панорамы».
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.
Официальная причина ухода – непродление контракта.
Исполняющим обязанности главного редактора издания назначен Виктор Изотов.
«Спортивная панорама» является печатным органом Министерства спорта и туризма, а также
Напомним, у авторов газеты в эпоху Рябинина неоднократно мысли совпадали с журналистами других изданий.
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Как стало известно Tribuna.com, Виктор Рябинин покинул пост главного редактора «Спортивной панорамы».
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