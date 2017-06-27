Анатолий Протасеня: «По небольшим городам Чехии не будут ходить гуси, куры или коровы. Маленькие города в Беларуси менее современные»

Белорусский форвард «Дуклы» Анатолий Протасеня сравнил небольшие города в Беларуси и Чехии.

– Вы живете и играете в небольшом городе.

– Да, население Йиглавы чуть менее 60 тысяч человек.

– Чем отличаются маленькие чешские и белорусские города?

– Маленькие белорусские города часто напоминают поселки. В Чехии же чувствуется, что маленький город – это действительно город. Отличается внешний вид зданий. Понятно, что по небольшим городам Чехии не будут ходить гуси, куры или коровы. Маленькие города в Беларуси менее современные.

– Кстати, в вашем 60-тысячном городе есть Mc’Donalds?

– Да, есть. Более того: их два. В Беларуси же они только в Минске есть?

– И в Витебске.

– А, еще в Витебске. В любом случае, мы с пацанами туда не ходим. Там все-таки нездоровая пища. Ну, если только за мороженым, – сказал Протасеня.

Полное инетрвью с Протасеней читайте в материале Tribuna.com.

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