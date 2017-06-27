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Макларен считает подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и полагает, что в России есть банк чистых образцов для подмены
28.06.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (
О количестве проб
«Есть 155 проб, которые были взяты WADA и ожидают анализа. Мы сообщили об этом
О том, что у российских футболистов есть отдельная система сокрытия подозрительных результатов проб
«Все это порождает подозрение о том, что есть банк чистых образцов (мочи – Sports.ru), и что он используется в отношении футболистов».
О том, что в переписке между российскими функционерами, в письме от июня 2015 года, есть замечание о том, что в образце мочи футболиста
«У нас есть информация, в которой есть ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены (подозрительной допинг-пробы – Sports.ru)».
Макларен полагает, что представленные ранее цифры – лишь «верхушка айсберга». До сих пор он публично говорил о 30 футболистах, фигурирующих в документах.
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Макларен считает подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и полагает, что в России есть банк чистых образцов для подмены
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в интервью ARD высказался о подозрительных допинг-пробах российских...
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