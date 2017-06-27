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Макларен считает подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и полагает, что в России есть банк чистых образцов для подмены

28.06.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в интервью ARD высказался о подозрительных допинг-пробах российских футболистов.

О количестве проб

«Есть 155 проб, которые были взяты WADA и ожидают анализа. Мы сообщили об этом ФИФА».

О том, что у российских футболистов есть отдельная система сокрытия подозрительных результатов проб

«Все это порождает подозрение о том, что есть банк чистых образцов (мочи – Sports.ru), и что он используется в отношении футболистов».

О том, что в переписке между российскими функционерами, в письме от июня 2015 года, есть замечание о том, что в образце мочи футболиста РФПЛ (№ 3878295) значительно выше нормы содержание запрещенного стимулятора (дексаметазона).

«У нас есть информация, в которой есть ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены (подозрительной допинг-пробы – Sports.ru)».

Макларен полагает, что представленные ранее цифры – лишь «верхушка айсберга». До сих пор он публично говорил о 30 футболистах, фигурирующих в документах.

The Mail on Sunday: весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

ФИФА: «Все допинг-тесты игроков сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат»

ФИФА: «Все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результат»

 
 
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Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в интервью ARD высказался о подозрительных допинг-пробах российских...

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