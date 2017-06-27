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Воробей заключил со «Слованом» тестовый контракт

28.06.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первоначальная информация «Прессбола» о переходе белорусского защитника Павла Воробья в «Слован» оказалась неточной.

Как сообщает официальный сайт братиславской команды, белорус заключил со «Слованом» тестовый контракт (то есть, фактически, отправится на просмотр).

 
 
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Первоначальная информация «Прессбола» о переходе белорусского защитника Павла Воробья в «Слован» оказалась неточной.

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