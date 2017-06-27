|
Воробей заключил со «Слованом» тестовый контракт
28.06.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первоначальная
Как сообщает официальный сайт братиславской команды, белорус заключил со «Слованом» тестовый контракт (то есть, фактически, отправится на просмотр).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первоначальная информация «Прессбола» о переходе белорусского защитника Павла Воробья в «Слован» оказалась неточной.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии