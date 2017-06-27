Сергей Гуренко: «Какой счет в противостоянии с «Рунавиком» меня удовлетворит? А какая разница? Главное – пройти дальше»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от противостояния с «Рунавиком» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Готовимся в обычном режиме. Разобрали соперника. Плохих команд не бывает, они в еврокубках не участвуют. До игры у всех шансов одинаковые, а кто пройдет дальше, покажет время. Все здоровы, все готовятся к матчу. Но мы не забываем, что ближайшая игра с «Витебском».

– Синоптики обещают в четверг знойную погоду. Какие будете предпринимать меры, чтобы игрокам было легче?

– Запастись водой. На самом деле, жарко будет обеим командам. Думаю, в такую погоду нам будет более привычно играть, потому что на Фарерских островах очень прохладно. Поверьте, это все идет от головы. Всем жарко, всем трудно. Так что не стоит на это обращать внимание.

– Назовите слабые и сильные стороны «Рунавика».

– Они, будучи скандинавами, проповедуют силовую манеру. Есть опытные ребята в опорной зоне, 6-й номер. Хороший нападающий – 10-й номер. Извиняюсь, что не по фамилиям называю – они там очень тяжелые, всех не запомнишь сразу. Есть 13-й номер. Достаточно рослый, при стандартах неплохо. Но это там. Что они нам преподнесут в Минске, мне сложно ответить. Одно дело, выступать в чемпионате Фарерских островов. Здесь же, думаю, они будут играть так, как мы им позволим. Но, думаю, что нам нужно играть быстрее, агрессивнее, навязывать свою игру. Тогда нам все по плечу, и мы эту команду обыграем. И, конечно, должен быть настрой. Не должно быть никакой недооценки соперника. Это, вообще, основа всех кубковых матчей. И это доказано годами.

– Какими методами пытаетесь убедить своих подопечных в том, что «Рунавик» – не мальчики для битья.

– Убеждаю тем, что они профессионалы. «Рунавик» – скандинавы, и этим все сказано. Они бьются при любом счете. Поэтому если мы не приложим максимум усилий, у нас будут проблемы.

– В нынешнем чемпионате «Динамо» пропустило лишь пять мячей. Это предмет для гордости?

– Если вы заметили, мы не играли от обороны. Стараемся играть агрессивно, накрывать соперника при потере мяча. Чем выше мы перехватываем мяч, тем меньше бежать до противоположных ворот. А то, что немного пропустили… В этом заслуга всей команды, начиная от форвардов, которые сразу вступают в отбор, заканчивая вратарем, который квалифицированно выполняет свои функции.

– У вас есть четыре форварда. Уже определились, кто сыграет с «Рунавиком»?

– Да, определился.

– Кто?

– Забыл.

– «Рунавик» – не тот соперник, которого нужно обыгрывать со счетом 1:0. Какой результат в матчах с фарерской командой вас удовлетворит?

– Меня интересует проход в следующую стадию.

– С любым счетом?

– А какая разница? Главное – пройти дальше с наименьшими потерями, – сказал Гуренко.