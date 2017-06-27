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«Минск» – «Крумкачы». Из-за дисквалификаций на скамейке «горожан» сможет присутствовать лишь тренер вратарей
28.06.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялось заседание дисциплинарного комитета АБФФ, на котором были рассмотрены эпизоды матча 14-го тура чемпионата страны
По решению органа, старший тренер
Напомним,
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«Минск» – «Крумкачы». Из-за дисквалификаций на скамейке «горожан» сможет присутствовать лишь тренер вратарей
Состоялось заседание дисциплинарного комитета АБФФ, на котором были рассмотрены эпизоды матча 14-го тура чемпионата страны «Гомель» — «Минск» (2:1).
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