«Минск» – «Крумкачы». Из-за дисквалификаций на скамейке «горожан» сможет присутствовать лишь тренер вратарей

Состоялось заседание дисциплинарного комитета АБФФ, на котором были рассмотрены эпизоды матча 14-го тура чемпионата страны — «Минск» (2:1).

По решению органа, старший тренер Андрей Скоробогатько получил двухматчевую дисквалификацию (с учетом кубкового турнира) и штраф в размере трех базовых величин. Тренер Андрей Разин — три матча дисквалификации (с учетом кубкового турнира) и штраф в размере пяти базовых величин.

Напомним, отбывает двухматчевую дисквалификацию, полученную ранее (осталась одна игра). Таким образом, из тренерского штаба основы «горожан» на матче 15-го тура с «Крумкачамi» на скамейке может присутствовать лишь тренер вратарей Игорь Потапов.

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