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Олег Кубарев: «В матче с «Судувой» хотелось бы не пропустить и забить больше одного гола»
28.06.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер солигорского
– В каком настроении к встрече с «Судувой» готовится команда?
– Надеюсь, она не волнуется. Вместе с тем нам сейчас нельзя делить игры на главные и второстепенные. В первую очередь команда не должна терять дух и характер, поскольку в таком графике невозможно провести все матчи одинаково — или переигрывать оппонентов во всем. Например, по владению мячом Жодино нас превзошло. Но, повторюсь, мы сделали это сознательно. Ударов же по воротам нанесли в два раза больше, взяли верх во многих единоборствах — в общем, сделали то, что было необходимо для победы. А искать себе проблемы и приключения, загодя превознося или принижая уровень соперников, нам не нужно.
– Результат, который вас удовлетворит в первом поединке?
– Хотелось бы не пропустить — и забить больше одного гола, – сказал Кубарев.
Первая встреча первого квалификационного раунда
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