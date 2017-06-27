Олег Кубарев: «В матче с «Судувой» хотелось бы не пропустить и забить больше одного гола»

Главный тренер солигорского Олег Кубарев в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился ожиданиями от матча против литовской «Судувы».

– В каком настроении к встрече с «Судувой» готовится команда?

– Надеюсь, она не волнуется. Вместе с тем нам сейчас нельзя делить игры на главные и второстепенные. В первую очередь команда не должна терять дух и характер, поскольку в таком графике невозможно провести все матчи одинаково — или переигрывать оппонентов во всем. Например, по владению мячом Жодино нас превзошло. Но, повторюсь, мы сделали это сознательно. Ударов же по воротам нанесли в два раза больше, взяли верх во многих единоборствах — в общем, сделали то, что было необходимо для победы. А искать себе проблемы и приключения, загодя превознося или принижая уровень соперников, нам не нужно.

– Результат, который вас удовлетворит в первом поединке?

– Хотелось бы не пропустить — и забить больше одного гола, – сказал Кубарев.

Первая встреча первого квалификационного раунда пройдет 29 июня на стадионе «Строитель» и начнется в 19.00.