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CHL Import Draft. Команды выбрали уже двоих белорусов

28.06.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL).

17-летний белорусский форвард Андрей Павленко выбран командой «Эдмонтон Оил Кингс» в первом раунде под общим 12-м номером.

18-летний белорусский нападающий Игорь Мартынов выбран «Викторией» в первом раунде под общим 30-м номером.

 
 
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Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL).

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