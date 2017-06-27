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CHL Import Draft. Команды выбрали уже двоих белорусов
28.06.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходит импорт-драфт
17-летний белорусский форвард Андрей Павленко выбран командой «Эдмонтон Оил Кингс» в первом раунде под общим 12-м номером.
18-летний белорусский нападающий Игорь Мартынов выбран «Викторией» в первом раунде под общим 30-м номером.
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Сегодня проходит импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL).
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