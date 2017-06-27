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Сергей Сафарьян: «Думаю, в ближайшее время состоится решение главы государства по созданию футбольного телеканала»

28.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что судьбу нового футбольного телеканала решит президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Что слышно о футбольном канале?

– Его рассмотрение вышло на высший государственный уровень. Справедливости ради отмечу, что позиция «Белтелерадиокомпании» не такая категоричная, как позиция некоторых государственных органов, которые в буквальном смысле слова принимают решение о том, будет канал или нет. Здесь пока разговаривают даже не профессионалы, а административные органы.

Главе государства подготовлена докладная записка, в которой все могли изложить свое видение плюсов и минусов создания футбольного телеканала. Думаю, в ближайшее время состоится какое-то решение. Пока оно на экспертном уровне обсуждалось: было совещание в Администрации президента. На нем все заинтересованные стороны обсуждали свои опасения и ожидания от этой затеи.

Думаю, в ближайшее время состоится решение главы государства по этому вопросу. Тогда уже будет понятно, пойдем мы по пути развития телеканала или вернемся к интернет-трансляциям. Тогда ООО «Свой футбол» углубленно займется интернет-трансляциями, привлечет профессионалов и мы закроем вопрос, – сказал Сафарьян в эфире «АБФФ-ТВ».

Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Румас говорит: мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров»

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что судьбу нового футбольного телеканала решит президент Беларуси Александр Лукашенко.

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