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Сергей Сафарьян: «Думаю, в ближайшее время состоится решение главы государства по созданию футбольного телеканала»
28.06.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что судьбу нового футбольного телеканала решит президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Что слышно о футбольном канале?
– Его рассмотрение вышло на высший государственный уровень. Справедливости ради отмечу, что позиция «Белтелерадиокомпании» не такая категоричная, как позиция некоторых государственных органов, которые в буквальном смысле слова принимают решение о том, будет канал или нет. Здесь пока разговаривают даже не профессионалы, а административные органы.
Главе государства подготовлена докладная записка, в которой все могли изложить свое видение плюсов и минусов создания футбольного телеканала. Думаю, в ближайшее время состоится какое-то решение. Пока оно на экспертном уровне обсуждалось: было совещание в Администрации президента. На нем все заинтересованные стороны обсуждали свои опасения и ожидания от этой затеи.
Думаю, в ближайшее время состоится решение главы государства по этому вопросу. Тогда уже будет понятно, пойдем мы по пути развития телеканала или вернемся к интернет-трансляциям. Тогда ООО «Свой футбол» углубленно займется интернет-трансляциями, привлечет профессионалов и мы закроем вопрос, – сказал Сафарьян в эфире «АБФФ-ТВ».
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Сергей Сафарьян: «Думаю, в ближайшее время состоится решение главы государства по созданию футбольного телеканала»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, что судьбу нового футбольного телеканала решит президент Беларуси Александр Лукашенко.
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