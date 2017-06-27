|
Сборная Беларуси прекратит выступать в экипировке Adidas
28.06.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что сборная Беларуси откажется от экипировки Adidas в следующем отборочном цикле.
«В следующем отборочном цикле у нас будет новый технический партнер. На его экипировке сохранится логотип «Белых крыльев». Также на футболке вместо этикетки будет хэштег «#Белыякрылы»
Мы уже договорились с компанией, что она будет поставлять в Беларусь достаточно игровой формы для продажи болельщикам», – сказал Сафарьян в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что сборная Беларуси откажется от экипировки Adidas в следующем отборочном цикле.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии