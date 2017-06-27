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Сборная Беларуси прекратит выступать в экипировке Adidas

28.06.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что сборная Беларуси откажется от экипировки Adidas в следующем отборочном цикле.

«В следующем отборочном цикле у нас будет новый технический партнер. На его экипировке сохранится логотип «Белых крыльев». Также на футболке вместо этикетки будет хэштег «#Белыякрылы»

Мы уже договорились с компанией, что она будет поставлять в Беларусь достаточно игровой формы для продажи болельщикам», – сказал Сафарьян в эфире «АБФФ-ТВ».

Как менялась форма сборной Беларуси по футболу

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что сборная Беларуси откажется от экипировки Adidas в следующем отборочном цикле.

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