Сергей Сафарьян: «Если Сергей Румас прекратит обеспечивать финансами клубы, то значительная их часть просто прекратит существование»

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о роли главы Ассоциации Сергея Румаса в финансовом блогополучии белорусских клубов.

- Многим известно о финансовых проблемах «Нафтана». Почему этот клуб прошел лицензирование?

– На тот момент клубом были представлены документы по реструктуризации долгов и источники финансирования. Среди них фигурировали государственные предприятия, которые впоследствии в силу ряда причин не смогли исполнить свои обязательства. Насколько я владею ситуацией, сейчас положение дел лучше. Мы приложим все усилия к тому, чтобы клуб не только продолжал играть. А кто достоин выступать в высшей лиге, пусть команды решают на футбольном поле.

Нам было проще всего занять позицию того, что обеспечение финансами каждого клуба – не наша забота. Но если Сергей Румас займет такую позицию, то значительная часть футбольных структур просто прекратит свое существование. Это, кстати, одна из причин, по которой мы были категорическими противниками того, чтобы АБФФ руководил профессиональный футболист без серьезного административного ресурса, который не смог бы решать вопросы по поддержке клубов.

Этот вопрос очень серьезный. Возможно, в других странах этим никто не занимается. Но если мы от такой системы уйдем, то просто бросим футбол на произвол судьбы, – сказал Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ.