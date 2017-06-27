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Мосемгвдлишвили перейдет в «Нафтан»

28.06.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник мозырьской «Славии» Папуна Мосемгвдлишвили перейдет в «Нафтан» в межкруговой паузе.

В среду, 28 июня, футболист прибыл в Новополоцк и в ближайшие дни, вероятно, заключит соглашение с северянами.

На старте сезона он числился в составе «Гомеля», однако не провел за южан ни одного матча.

Статистику грузинского защитника в сезоне-2016 смотрите здесь.

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Теги: Гомель
 
 
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Экс-защитник мозырьской «Славии» Папуна Мосемгвдлишвили перейдет в «Нафтан» в межкруговой паузе.

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