Мосемгвдлишвили перейдет в «Нафтан»

Экс-защитник мозырьской «Славии» Папуна Мосемгвдлишвили перейдет в в межкруговой паузе.

В среду, 28 июня, футболист прибыл в Новополоцк и в ближайшие дни, вероятно, заключит соглашение с северянами.

На старте сезона он числился в составе «Гомеля», однако не провел за южан ни одного матча.

Статистику грузинского защитника в сезоне-2016 смотрите здесь .

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