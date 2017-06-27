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Кирилл Премудров: «Меня всегда тянуло в Брест. Понимал, что в минском «Динамо» не играю. Надо было что-то менять»

28.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Кирилл Премудров поделился впечатлениями от возвращения в команду.

– Я рад наконец-то подписать контракт и вернуться домой, в родную команду.

– Сказал «наконец-то», будто вернуться хотел давным-давно.

– Меня всегда тянуло в Брест. Сейчас все произошло очень быстро и переход оформился буквально за полторы недели. Долго над предложением не думал. Понимал, что в минском «Динамо» не играю, сложилась такая ситуация. Надо было что-то менять.

– Как оценишь два года, проведенные в Минске?

– Поначалу, как только перешел, было тяжело, переживал период адаптации. Следующий год провел вполне продуктивно, был игроком основного состава. В 2017 году опять случился провал.

– В чем причина этого провала?

– Трудно сказать. За полгода поработал с двумя тренерами, у каждого был свой взгляд на игру команды и конкретных игроков. Может быть, я чем-то не подходил. Может, сам не соответствовал уровню. Такое случается. Это жизнь.

Кирилл Премудров в 2015 году и Кирилл Премудров в 2017 году – это два разных игрока?

– Да, за эти два года я набрался игрового и жизненного опыта, окреп психологически, – сказал Премудров.

Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»

Владимир Журавель: «Премудров – брестский парень. Это очень важно»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Кирилл Премудров поделился впечатлениями от возвращения в команду.

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