Кирилл Премудров: «Меня всегда тянуло в Брест. Понимал, что в минском «Динамо» не играю. Надо было что-то менять»

Полузащитник брестского «Динамо» Кирилл Премудров поделился впечатлениями от возвращения в команду.

– Я рад наконец-то подписать контракт и вернуться домой, в родную команду.

– Сказал «наконец-то», будто вернуться хотел давным-давно.

– Меня всегда тянуло в Брест. Сейчас все произошло очень быстро и переход оформился буквально за полторы недели. Долго над предложением не думал. Понимал, что в минском не играю, сложилась такая ситуация. Надо было что-то менять.

– Как оценишь два года, проведенные в Минске?

– Поначалу, как только перешел, было тяжело, переживал период адаптации. Следующий год провел вполне продуктивно, был игроком основного состава. В 2017 году опять случился провал.

– В чем причина этого провала?

– Трудно сказать. За полгода поработал с двумя тренерами, у каждого был свой взгляд на игру команды и конкретных игроков. Может быть, я чем-то не подходил. Может, сам не соответствовал уровню. Такое случается. Это жизнь.

– в 2015 году и Кирилл Премудров в 2017 году – это два разных игрока?

– Да, за эти два года я набрался игрового и жизненного опыта, окреп психологически, – сказал Премудров.

Сергей Гуренко: «Премудров котировался у нас как игрок основы. Но я видел, что у него что-то не получается»