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Кирилл Премудров: «Меня всегда тянуло в Брест. Понимал, что в минском «Динамо» не играю. Надо было что-то менять»
28.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Кирилл Премудров поделился впечатлениями от
– Я рад наконец-то подписать контракт и вернуться домой, в родную команду.
– Сказал «наконец-то», будто вернуться хотел давным-давно.
– Меня всегда тянуло в Брест. Сейчас все произошло очень быстро и переход оформился буквально за полторы недели. Долго над предложением не думал. Понимал, что в минском
– Как оценишь два года, проведенные в Минске?
– Поначалу, как только перешел, было тяжело, переживал период адаптации. Следующий год провел вполне продуктивно, был игроком основного состава. В 2017 году опять случился провал.
– В чем причина этого провала?
– Трудно сказать. За полгода поработал с двумя тренерами, у каждого был свой взгляд на игру команды и конкретных игроков. Может быть, я чем-то не подходил. Может, сам не соответствовал уровню. Такое случается. Это жизнь.
–
– Да, за эти два года я набрался игрового и жизненного опыта, окреп психологически, – сказал Премудров.
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Кирилл Премудров: «Меня всегда тянуло в Брест. Понимал, что в минском «Динамо» не играю. Надо было что-то менять»
Полузащитник брестского «Динамо» Кирилл Премудров поделился впечатлениями от возвращения в команду.
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