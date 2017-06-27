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Журналист ОНТ Колосов:: «Добрые люди привлекли меня к хоккею. Ну а как иначе, ведь в Беларуси это национальный вид спорта!»
28.06.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущий программы «Контуры» на ОНТ Илья Колосов рассказал, что, перебравшись в Беларусь, увлекся хоккеем.
– Пять раз в неделю езжу в Лебяжий. Это красивая окраина.
- Пять раз, не много ли?
– Дело в том, что сейчас в хоккее перерыв, поэтому взял такой темп для тренировок.
- А вы уже и в хоккей начали играть?!
– В минувшем сентябре добрые люди привлекли меня к этому виду спорта. Пришлось вспоминать дворовый опыт 30-летней давности. Ну а как иначе, ведь в Беларуси это национальный вид спорта! Катаюсь с удовольствием. Хоккей позволяет отвлечься от бесконечного информационного потока.
- Вот что Беларусь с русскими делает!
– Да, у меня полная жизнь в Минске! Все, что происходит, происходит со мной. Не я наблюдаю, как кто-то живет. Сам живу: беру хоккейную форму и еду на Притыцкого, или иду с женой в Большой, или гуляю с ребенком в Лошице. Ну и работаю до глубокой ночи, – сказал Колосов.
До переезда в Беларусь Колосов долгое время жил в Москве, перед переездом в Минск работал в Берлине.
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Журналист ОНТ Колосов:: «Добрые люди привлекли меня к хоккею. Ну а как иначе, ведь в Беларуси это национальный вид спорта!»
Ведущий программы «Контуры» на ОНТ Илья Колосов рассказал, что, перебравшись в Беларусь, увлекся хоккеем.
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