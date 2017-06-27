Сергей Сафарьян: «Антирекорды посещаемости сборной? Автор вопроса намекает, что я должен и за это отвечать?»

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян считает, что Ассоциация ответственна лишь за организацию матчей сборной, а не за то, что люди не приходят на них.

- Сборная впервые за пять лет сыграла в Минске, но не собрала и трех тысяч зрителей. Кто несет ответственность за посещаемость матчей сборной страны? Она при вас обновила все возможные и невозможные рекорды.

– Автор вопроса намекает, что я должен и за это отвечать? Я готов отвечать за все, и за это в том числе. Но это вопрос пирамиды – начинать надо с основания или переворачивать ее на верхушку. Основной девиз нашей стратегии «Видение-2020» заключается в том, что АБФФ должна создавать возможности для того, чтобы люди могли прийти на футбол.

В пример приведу матч нашей сборной против Испании, который проходил на стадионе «Динамо». Тогда пресса разыграла якобы существующий конфликт между АБФФ и клубом болельщиков «Б-12». Там были чуть ли не открытые призывы бойкотировать матч. Тогда мы включили административный ресурс, и «Динамо» был заполнен минимум на две трети. На следующий день раздался вопрос и корреспондент смелым голосом начала расспрашивать о том, что было на матче накануне. Когда все работают на то, чтобы пришло меньше, а федерация с помощью мэрии привела на стадион 20 с лишним тысяч человек, возник вопрос: почему это произошло.

Если задаться целью, то можем собирать на каждом матче аншлаг искусственным путем. Мы пошли по другому пути. Многие говорили, мол, стыдно, что сборная не играет в Минске. Пожалуйста, мы сыграли в столице. Изменилась ситуация? Нет. В Борисов далеко ездить, но мы ввели дополнительную электричку, развезли автобусами с вокзала людей – создали условия. Но находятся любые причины для того, чтобы не посещать матчей. За что мы должны ответить – за то, что плохо подготовились или за то, что кто-то не пришел? Если за то, что кто-то не пришел на трибуны, должны организаторы матча, то это как переставлять пирамиду вверх дном.

Мы можем загнать на любой матч людей, чтобы не было антирекорда. Но кому это нужно и чем это поможет?» – сказал Сафарьян в эфире «АБФФ-ТВ».

«Сафарьян не виноват». Лучшее стихотворение об АБФФ

Сергей Сафарьян: «Посещаемостью национального чемпионата должны в большей степени заниматься клубы»

Кто виноват в неудачах белорусского футбола по мнению Сергея Сафарьяна