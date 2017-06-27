|
IAAF World Challenge. Болт, Фара, Сидорова одержали победы, ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м, другие результаты
28.06.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал первым на стометровке.
IAAF World Challenge
Golden Spike
Острава, Чехия
Женщины
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70
100 м с/б
1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72
200 м
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,44
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.00,96
Мужчины
100 м
1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,06
10 000 м
1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 27.12,09
110 м с/б
1. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,09
300 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 30,81 (мировой рекорд)
1000 м
1. Николас Кипкоеч (Кения) – 2.18,51
3000 м с/п
1. Бенджамин Киген (Кения) – 8.11,54
Прыжки в высоту
1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32
Толкание ядра
1. Томаш Станек (Чехия) – 21,63
Метание копья
1. Томас Релер (Германия) – 91,53
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IAAF World Challenge. Болт, Фара, Сидорова одержали победы, ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м, другие результаты
Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии