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IAAF World Challenge. Болт, Фара, Сидорова одержали победы, ван Никерк установил мировой рекорд на 300 м, другие результаты

28.06.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в чешской Остраве продолжается этап IAAF World Challenge – Golden Spike. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал первым на стометровке.

IAAF World Challenge

Golden Spike

Острава, Чехия

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,70
2. Алиша Ньюман (Канада) – 4,65
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,55...
7. Ольга Муллина (Россия) – 4,40

100 м с/б

1. Памела Дуткевич (Германия) – 12,72
2. Рикенетте Стинкамп (ЮАР) – 12,99
3. Анна Плотицына (Украина) – 13,02

200 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,44
2. Алисса Конли (ЮАР) – 23,03
3. Эстела Гарсия (Испания) – 23,17

1500 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 4.00,96
2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4.03,34
3. Зоуи Бакман (Австралия) – 4.06,30

Мужчины

100 м

1. Усэйн Болт (Ямайка) – 10,06
2. Юнир Перес (Куба) – 10,09
3. Жак Али Харви (Турция) – 10,26

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) – 27.12,09
2. Мэтью Кипкорир Кимели (Кения) – 27.14,43
3. Тимоти Тороитич (Уганда) – 28.02,23

110 м с/б

1. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,09
2. Балаж Байи (Вегрия) – 13,23
3. Милан Трайкович (Кипр) – 13,34

300 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 30,81 (мировой рекорд)
2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 31,44
3. Клэренс Муняи (ЮАР) – 31,61

1000 м

1. Николас Кипкоеч (Кения) – 2.18,51
2. Якуб Голуша (Чехия) – 2.18,60
3. Филип Сасинек (Чехия) – 2.19,03

3000 м с/п

1. Бенджамин Киген (Кения) – 8.11,54
2. Джетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.13,16
3. Хайлемариам Амаре (Эфиопия) – 8.13,39

Прыжки в высоту

1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32
2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30
3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27

Толкание ядра

1. Томаш Станек (Чехия) – 21,63
2. Михал Харатык (Польша) – 21,34
3. Стипе Жунич (Хорватия) – 20,76

Метание копья

1. Томас Релер (Германия) – 91,53
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 87,88
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,43

 
 
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